Как теперь выглядит похудевшая "пышка" из "Дома-2" без одежды: откровенные фото

Девушка смогла скинуть около 40 кг

Инна Воловичева прославилась благодаря своему участию в телепроекте "Дом-2" – девушка пришла туда в 2009 году, но запомнилась зрителям из-за своей нетипичной для программы внешности и яркого характера.

Спустя несколько лет после ухода с шоу она стала блогером и писателем. Теперь знаменитость рассказывает, как привести свое тело в форму и делится секретами – Воловичева смогла похудеть более чем на 40 кг благодаря правильному питанию и регулярной физической активности. Уже долгое время она поддерживает вес в районе 75 килограмм.

В своих соцсетях она не стесняется показывать фигуру во всей красе без верхней одежды – звезда может смело похвастаться своим телом в виде песочных часов.





После ухода с "Дома-2" Инна вышла замуж, родила дочку и теперь живет за городом. Также она помогает другим девушкам, которые страдают от лишнего веса, привести тело в форму.