Фигуристка Медведева показала "горячее" тело в бикини

Спортсменка отправилась на отдых в ОАЭ

Известная фигуристка Женя Медведева решила отправиться на отдых в Дубаи. Девушка отправилась в страну вслед за своим бывшим напарником по ледовому шоу Даней Милохиным. В своих соцсетях она делится с подписчиками подробностями досуга.

Спортсменка опубликовала видео, на котором нежится на пляже под дубайским солнцем. На ней надет раздельный купальник бирюзового цвета. Медведева позирует перед поклонниками по пояс.

В сети ее публикация уже стала популярной. Некоторые отметили, что кадры со звездой российского фигурного катания выглядат довольно "горячо".