Фигуристка Медведева показала "горячее" тело в бикини

Фигуристка Медведева показала "горячее" тело в бикини
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка отправилась на отдых в ОАЭ

Известная фигуристка Женя Медведева решила отправиться на отдых в Дубаи. Девушка отправилась в страну вслед за своим бывшим напарником по ледовому шоу Даней Милохиным. В своих соцсетях она делится с подписчиками подробностями досуга.

Спортсменка опубликовала видео, на котором нежится на пляже под дубайским солнцем. На ней надет раздельный купальник бирюзового цвета. Медведева позирует перед поклонниками по пояс.

В сети ее публикация уже стала популярной. Некоторые отметили, что кадры со звездой российского фигурного катания выглядат довольно "горячо". 

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