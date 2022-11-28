Фигуристка Медведева показала "горячее" тело в бикини
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Спортсменка отправилась на отдых в ОАЭ
Известная фигуристка Женя Медведева решила отправиться на отдых в Дубаи. Девушка отправилась в страну вслед за своим бывшим напарником по ледовому шоу Даней Милохиным. В своих соцсетях она делится с подписчиками подробностями досуга.
Спортсменка опубликовала видео, на котором нежится на пляже под дубайским солнцем. На ней надет раздельный купальник бирюзового цвета. Медведева позирует перед поклонниками по пояс.
В сети ее публикация уже стала популярной. Некоторые отметили, что кадры со звездой российского фигурного катания выглядат довольно "горячо".