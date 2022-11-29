Между ног выпало: новый снимок Тодоренко без одежды произвел фурор

Знаменитость похвасталась формой после двух родов

Телеведущая Регина Тодоренко сильно поправилась после первой беременности. Однако спустя короткое время ей удалось сбросить все лишнее – в интервью она признавалась, что в этом ей во многом помогло участие в ледовом шоу. После вторых родов звезда, судя по всему, решила пойти по проверенной дорожке.

Спустя четыре месяца артистка может похвастаться точеной фигурой. И она признается, что невероятно гордится своими успехами.

В своих соцсетях Тодоренко опубликовала фотографию, на которой предстала в одном нижнем белье. Знаменитость подняла руки, демонстрируя бицепс, напрягла пресс и предвстала на носочки, чтобы лучше продемонстрировать упругие ноги. Она напомнила, что еще недавно ходила с беременным животом.

Публикация артистки призвела настоящий фурор у поклонников. Они пришли в восторг от формы знаменитости. Некоторые, впрочем, не упустили повода, чтобы поехидничать, написав в Сети, что тыльную часть Регина не показала – хотя ее и без того было видно между ног звезды.