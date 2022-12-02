Появились печальные новости о Юрии Антонове: так и не смогли вылечить

Появились печальные новости о Юрии Антонове: так и не смогли вылечить
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Здоровье сильно подкосило знаменитость

Некоторое время назад СМИ сообщили, что композитор Юрий Антонов отправился в Европу на лечение – последние годы он страдает от изнывающих болей в колене, там произошел разрыв мениска. Звезда претерпел три операции, но ни одна из них не смогла полностью восстановить состояние сустава.

В начале октября у него было запланировано новое хирургическое вмешательство – спасать его должны были австрийские медики, которые занимались восстановлением колена музыканта. Еще три года назад они предупреждали Антонова, что манипуляции могут не оказать должного эффекта, и, несмотря на все усилия, придется полностью менять сустав. 

Состояние артиста ухудшилось осенью. Долгая реабилитация и наблюдение врачей ему не помогли, пришлось снова ехать в Вену, чтобы ему оказали помощь.

Недавно после лечения Юрий Антонов вернулся в Москву. Судя по всему, знаменитость чувствует себя значительно лучше. Он посетил премию "Событие года" и выглядел довольно активным. Однако в беседе с "Пятым каналом" признался, что полностью он так и не выздоровел.

"Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем", – сообщил он.

Артист пояснил, что будет и дальше проходить лечение, но уже в Москве. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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