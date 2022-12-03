Гладкая промежность звезды "Клона" в тугих трусах возбудила мужчин

Актриса решила понежиться на солнышке без одежды

Получившая невероятную популярность в России после выхода сериала "Клон" Джованна Антонелли даже спустя 20 лет с момента своего триумфа практически не изменилась. Звезда старается поддерживать физическую форму и следит за внешностью.

Дополнительную роль в ее неувядающей красоте играют латиноамериканские корни. Артистка является обладательницей роскошных бедер и подтянутого живота. Благодаря этому в свои 46 лет Джованна смело демонстрирует все свои достоинства в купальнике.

Некоторое время назад она опубликовала на своей странице снимок, представ перед поклонниками в миниатюрном купальнике зеленого цвета. На первый план знаменитость выставила свой бюст, также продемонстрировав линию талии и бедер. При этом поклонники больше обратили внимание на узкие трусы, которые с трудом прикрывали промежность Антонелли.

"Заслуженный небольшой перерыв", – подписала она публикацию.

Фотография собрала более 167 тыс лайков и 2,5 тыс комментариев от восторженных поклонников.

"Жади, какая у тебя невероятная фигура", "Очень красивая, естественная красота", "Показала свою гладкую киску", – написали пользователи.

Ранее похожий снимок знаменитости произвел настоящий фурор среди ее поклонников.