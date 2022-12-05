Внезапный уход Краско шокировал россиян - подвело сердце

Внезапный уход Краско шокировал россиян - подвело сердце
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о тяжелой болезни знаменитости ходили давно

Известный народный артист Иван Краско в минувшие выходные оказался в больнице. По данным источников, близких к окружению актера, ему внезапно стало плохо, он почувствовал головокружение и слабость. Подобные приступы у него случались и ранее из-за перенесенного коронавируса, но в качестве подстраховки его было принято срочно отправить на лечение. 

По слухам, 92-летнего Краско после осмотра поместили в кардиоцентр, расположенный в Санкт-Петербурге. По заявлению врачей, у него диагностировали гипертонический криз, его состояние оценили как средней тяжести и решили несколько дней подержать в стационаре.

Новость о внезапной госпитализации потревожила россиян – мало того, что артист в прошлом году перенес тяжелую болезнь, которая дает осложнения на все органы, так еще и возраст у него солидный. Они испугались, как бы со знаменитостью не произошло ничего страшного. Однако, по словам директора артиста, переживать тут не о чем. 

В беседе с телеканалом "360" Вячеслав Смородинов заявил, что уход Ивана Краско на больничный не был внезапным, как об этом сообщает пресса – регулярно артист проходит обследование в клиниках, поскольку к этому обязывает солидный возраст. 

"Чтобы поддерживать артиста в форме, нужно ему иногда ТО проходить, как автомобилю", – указал он.

По словам директора, сейчас знаменитость находится в хорошем расположении духа, с ним все в порядке. В больнице он проведет, предположительно, 10-14 дней. 

Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
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