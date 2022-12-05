Соски торчат и мохнатку видно: известная певица надела провокационный наряд

Артистка устроила эпатажную выходку

Американска рэп-исполнительница Карди Би известна своими экстравагантными образами. Знаменитость, которая в прошлом зарабатывала стриптизом, не стесняется оголять выдающиеся части своего тела – она регулярно позирует с обнаженной пятой точкой, либо вываливает на всеобщее обозрение грудь.

В этот раз звезда решила примерить старый наряд, в котором несколько лет назад позировала Наоми Кэмбел. Он представляет собой комбинезон телесного цвета с блестками, на котором орнамент напоминает женское тело. Костюм не только подчеркивает очертания мышц, но и добавляет пару деталей, как правило скрытых от взора публики, – искусственные соски и мех между ног. На снимок артистки обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

В молодости Карди Би была обладательницей скромных параметров. После начала карьеры в ночном клубе она стала мечтать об увеличении груди и ягодиц. Как только ее карьера пошла в гору, девушка сразу же осуществила задуманное. И теперь регулярно хвастается своими достоинствами перед фанатами.