Утяшева потрясла вывалившейся из декольте грудью на камеру

Утяшева потрясла вывалившейся из декольте грудью на камеру
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гимнастка примерила на себя необычный образ

Ляйсан Утяшева решила показать поклонникам интересный видео-контент. Звезда сняла ролик, формат которого в последнее время крайне популярен. На нем она под музыку демонстрирует себя без макияжа и укладки в одном халате, словно только что вышла из ванной, а после предстает при полном параде.

Гимнастка примерила на себя непривычный образ. Ей небрежно уложили волосы и накрасили глаза ярко-красным с черной подводкой. Халат при этом заменили на кожаный корсет, который туго сжимал грудь спортсменки – она даже решила дополнительно привлечь к этому внимание, сделав два глубоких вдоха. Из-за этого бюст практически вывалился из наряда. 

"Вежливое молчание может стать самым дерзким оружием и самой едкой иронией", – подписала она публикацию.

Несмотря на попытку понравиться аудитории, подписчики Утяшевой явно остались не в восторге от видео. Больше всего им не понравился роковой образ, который, по их мнению, совершенно не к лицу знаменитости. В комментариях они раскритиковали внешний вид и подачу, с которой гимнастка была показана в кадре.

"Вам не идет", "Неужели кому-то нравится это самолюбование и накаченные губы?", "Вы красивая и умная женщина, зачем себя портите такими образами? Дышите как-то странно, это все выглядит нелепо", – написали люди под постом.

В итоге из-за шквала критики Ляйсан решила ограничить возможность оставлять записи под видео. 

новости партнеров

В США оценили идею Латвии разбомбить аэродромы России

Прибалтика готова к эскалации конфликта

Два слова остановят конфликт на Украине – 19FortyFive

У Запада есть все возможности завершить СВО, уверен американских эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей