Утяшева потрясла вывалившейся из декольте грудью на камеру

Гимнастка примерила на себя необычный образ

Ляйсан Утяшева решила показать поклонникам интересный видео-контент. Звезда сняла ролик, формат которого в последнее время крайне популярен. На нем она под музыку демонстрирует себя без макияжа и укладки в одном халате, словно только что вышла из ванной, а после предстает при полном параде.

Гимнастка примерила на себя непривычный образ. Ей небрежно уложили волосы и накрасили глаза ярко-красным с черной подводкой. Халат при этом заменили на кожаный корсет, который туго сжимал грудь спортсменки – она даже решила дополнительно привлечь к этому внимание, сделав два глубоких вдоха. Из-за этого бюст практически вывалился из наряда.

"Вежливое молчание может стать самым дерзким оружием и самой едкой иронией", – подписала она публикацию.

Несмотря на попытку понравиться аудитории, подписчики Утяшевой явно остались не в восторге от видео. Больше всего им не понравился роковой образ, который, по их мнению, совершенно не к лицу знаменитости. В комментариях они раскритиковали внешний вид и подачу, с которой гимнастка была показана в кадре.

"Вам не идет", "Неужели кому-то нравится это самолюбование и накаченные губы?", "Вы красивая и умная женщина, зачем себя портите такими образами? Дышите как-то странно, это все выглядит нелепо", – написали люди под постом.

В итоге из-за шквала критики Ляйсан решила ограничить возможность оставлять записи под видео.