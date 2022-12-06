Анита Цой заявила о страшной обиде на "Россию"

Анита Цой заявила о страшной обиде на "Россию"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда редко получает на ТВ эфирное время

Как правило, для знаменитостей новогодняя пора – самая тяжелая. Звезам приходится много ездить по корпоративам и сниматься в передачах, которые покажут зрителям 31 декабря. Однако для некоторых артистов этот период связан не с самыми приятными впечатлениями. 

Певица Анита Цой в беседе с порталом "Дни.ру" призналась, что страшно обижена на телеканал "Россия 1". Она не считает себя плохим артистом, однако на второй кнопке она крайне редкий гость. Как-то раз она поинтересовалась у руководства, почему ее не зовут сняться в "Огоньках", на что ей выпалили – необходимости в ней сейчас нет.

"Однажды услышала даже в свой адрес обидное: "В этом сезоне корейцы нам не нужны!", – вспомнила артистка. 

Сняться для "России 1" ее пригласили лишь когда появилась нужда в актере на роль китайца-гастарбайтера на рынке. Больше предложений о сотрудничестве не поступало, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Первый канал, напротив, более охотно берет Цой на новогодние шоу. Но она не знает, появится ли на них в этом году – списки еще не готовы, и отбор будет серьезнее, чем раньше. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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