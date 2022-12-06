Отдалась толпе за деньги: Успенская устроила грязную оргию прямо на сцене

Отдалась толпе за деньги: Успенская устроила грязную оргию прямо на сцене
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость вступила в эмоциональную связь с шестью тысячами человек

Певица Любовь Успенская призналась, что в последнее время решила отказаться от вредной для себя привычки – она откровенно заявила что больше у нее нет интимных отношений. При этом звезда намекнула, что раньше могла посоперничать в этом с молодежью.

В беседе с "Пятым каналом" звезда пояснила, что излишества в любом вопросе приносят организму вред. Так, вероятно, и произошло с близкими отношениями, в которые вступала артистка. 

По ее словам, эмоции, которые ранее приносила ей близость, сейчас прекрасно заменяет сцена, поскольку там она "отдается шести тысячам людей в зале", и к тому же получает за это гонорар. 

"В моей жизни не было сложностей в отказе от чего-либо, если я чего-то не хотела или мне было запрещено, я с удовольствием это делала", – заявила Успенская.

Знаменитость подчеркнула, что в этом ей прекрасно помогает самовнушение – навык в последние годы удалось отточить до совершенства.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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