Обтянуло трусами: Водонаева показала лишнее между ног

Блогер похвасталась стройными бедрами

Известная телеведущая Алена Водонаева в свои 40 лет сумела сохранить отличную фигуру. Знаменитость утверждает, что никогда не стала бы толстеть, поскольку людей, которые не имеют силы воли, она не уважает. Помимо прочего, ей удалось избежать появления возрастных изменений на лице, из-за чего звезда выглядит значительно моложе собственного возраста.

При этом блогер прекрасно знает о достоинствах своей внешности, поэтому не стесняется демонстрировать их в откровенных нарядах. Недавно она показала в своих соцсетях, как собирается на одно светское мероприятие. Знаменитость опубликовала видео, на котором советуется с подругой, какой наряд надеть – Алена подобрала черный свитшот, лосины и длинные ботфорты.

На кадрах Водонаева крутится перед камерой, показывая свои бедра во всей красе. Она поинтересовалась, не слишком ли выглядит толстой в таком комплекте.

После она близко подошла к телефону, из-за чего на первом плане оказалась промежность телеведущей.

"Трусы надо только другие, без вот этих вот штучек", – показала она пальцами на просвечивающиеся через лосины бантики.

Знаменитость продолжила крутиться перед камерой, демонстрируя область между ног. При этом материал лосин скомкался, немного засвечивая лишнее для публики.