"Прошу понять": Шейнин объявил о своем уходе с работы

Телеведущий решил сделать перерыв

Журналист Артем Шейнин после февраля работал на Первом канале практически не покладая рук – ему приходится внимательно следить за повесткой, чтобы быть в курсе всех актуальных событий и вести о них разговоры в телепередаче "Прямой эфир". Однако ток-шоу – не единственный канал связи ведущего с народом. Помимо прочего у него есть и собственные страницы в соцсетях с большой аудиторией, которые приносят некоторый заработок.

Тем не менее, сил у журналиста на все, судя по всему, не хватило. В своем Telegram он объявил, что перестает писать на канале авторские статьи – это вызвано некой необходимостью, о которой он не хочет распространяться. Его не будет где-то в течение примерно недели.

"Прошу понять и простить", – указал Шейнин.

При этом ведущий подчеркнул, что с ним все в порядке. Он пообещал рассказать причины своей отлучки от работы чуть позднее. Будет ли в это время Шейнин появляться на телевидении, неизвестно.