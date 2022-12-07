Раздвинула ноги и шокировала народ: Муцениеце показала откровенное фото

Раздвинула ноги и шокировала народ: Муцениеце показала откровенное фото
Фото: Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Артистка похвасталась отличной физической формой

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце пополнила рынок завидных невест. Знаменитость старается следить за своей фигурой, активно занимаясь различными видами физической нагрузки – среди них отметились бег и танцы. Благодаря этому она является обладательницей стройного живота, несмотря на наличие двух детей.

В своих соцсетях Муцениеце постоянно делится подробностями досуга. Она хвастается беговыми успехами, рассказывает о других занятиях, вероятно, стараясь вдохновить поклонников на спортивные достижения. 

Не так давно она показала фотографию, на которой продемонстрировала невероятную растяжку. Агата широко раздвинула ноги в обтягивающих лосинах, выставила упругий пресс и подтянутые руки. 

Фото: соцсети 

Кадр был сделан в спортивном зале, где звезда, скорее всего, занимается танцами – на ней в этот момент были надеты балетные туфли. Растяжка помогала ей подготовиться к урокам, либо закрепить их результаты.

Народ был шокирован способностью Агаты садиться на шпагат – такого многие от нее не ожидали. 

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