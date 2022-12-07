Раздвинула ноги и шокировала народ: Муцениеце показала откровенное фото

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце пополнила рынок завидных невест. Знаменитость старается следить за своей фигурой, активно занимаясь различными видами физической нагрузки – среди них отметились бег и танцы. Благодаря этому она является обладательницей стройного живота, несмотря на наличие двух детей.
В своих соцсетях Муцениеце постоянно делится подробностями досуга. Она хвастается беговыми успехами, рассказывает о других занятиях, вероятно, стараясь вдохновить поклонников на спортивные достижения.
Не так давно она показала фотографию, на которой продемонстрировала невероятную растяжку. Агата широко раздвинула ноги в обтягивающих лосинах, выставила упругий пресс и подтянутые руки.
Кадр был сделан в спортивном зале, где звезда, скорее всего, занимается танцами – на ней в этот момент были надеты балетные туфли. Растяжка помогала ей подготовиться к урокам, либо закрепить их результаты.
Народ был шокирован способностью Агаты садиться на шпагат – такого многие от нее не ожидали.
Вашингтон считает себя полноправным участником событий