Короткая юбка Серябкиной случайно приоткрыла промежность: фото слили в Сеть

Короткая юбка Серябкиной случайно приоткрыла промежность: фото слили в Сеть
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наряд звезды оказался слишком эффектным

Ольга Серябкина была одной из самых эффектных участниц группы "Серебро". Девушка выступала в коллективе с момента его основания и практически до конца. Параллельно она писала композиции для других артистов, в чем ее активно поддерживал продюссер Максим Фадеев. Однако спустя годы звезда все же решила заняться сольной карьерой.

Теперь она гастролирует по России со своими песнями и посещает светские мероприятия в качетве отдельного артиста. На одном из таких она показалась в коротком шелковом платье изумрудного цвета.

Серябкина в своих соцсетях делилась с поклонниками подробностями подготовки к выходу в свет, показав, как спускается в зал в новом наряде. Знаменитость подтягивала корсет, и нечаянно засветила лишнее – юбка немного задралась, слегка обнажив область певицы между ног. 

Фото: соцсети

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