Побледнел и перестал дышать: Киркорова скосила страшная болезнь

В последнее время знаменитость мучался

Сегодня, 7 декабря, появились печальные новости об известном артисте, отце Филиппа Киркорова – Бедросе Киркорове. Как сообщает РЕН ТВ, знаменитость был экстренно доставлен в одну из столичных клиник с проблемами дыхания.

По данным журналистов, врачи подозревают у него пневмоторакс – при этом состоянии у пациентов отмечаются скопления воздуха в легких, из-за чего нарушаются обменные процесы и нормальная работа органа. Симптомами являются боль в грудной клетке, одышка, затрудненное дыхание, приступы кашля и побледнение кожных покровов. В некоторых случаях легкое может перестать принимать потоки кислорода и снабжать им кровь.

Официального подтверждения госпитализации звезды нет. Однако супруга 90-летнего Киркорова в беседе с телеканалом "360" рассказала, что недавно артист жаловался на боль в пояснице. Она сама в данный момент болеет гриппом.

Ранее Бедрос Киркоров переболел ковидом. Болезнь сказалась на состоянии пожилого певца, вызвав ряд осложений. Не исключенно, что новая госпитализация также была спровоцирвоанна перенесенным коронавирусом.

Поговаривают, что Филипп Киркоров в последнее время сильно переживает из-за состояния отца. Он давно хотел бы уехать из России вслед за Пугачевой, прихватив с собой всех родственников, но опасается, что Бедрос попросту не вынесет перелета.