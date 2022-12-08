Грозит закрытие: Скабеева может вскоре лишиться работы

Программа ведущей имеет плохие рейтинги

На прошлой неделе известная журналистка Ольга Скабеева не смогла привлечь большое внимание публики к своей передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1". По данным аналитического рейтинга Mediascope, шоу спустилось на 26 строчку, хотя до этого стабильно находилось в лидерах просмотров.

На первом месте оказались "Местное время", "Вести недели", а также сериал "Тайны следствия". Программу журналистки смогли перегнать и передачи "Следствие вели", "Своя игра", "Суперстар" и "Привет, Андрей!".

Чем вызван такой сдвиг в рейтинге – неизвестно. Однако по таблице можно заметить, что серьезное изменение позиций также было спровоцировано появившимися в эфирной сетке футбольными мероприятиями. Над шоу Скабеевой расположилось девять различных матчей Чемпионата мира.

Если такая тенденция продолжится, то программу "60 минут" может ждать незавидное будущее. Нередко в таких ситуациях проекты закрывают, либо кардинально перестраивают, чтобы привлечь внимание зрителей.

Однако ситуация может исправиться уже после следующей недели, когда спортивные соревнования завершатся.