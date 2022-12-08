Грозит закрытие: Скабеева может вскоре лишиться работы

Грозит закрытие: Скабеева может вскоре лишиться работы
Фото: кадр "60 минут"
Программа ведущей имеет плохие рейтинги

На прошлой неделе известная журналистка Ольга Скабеева не смогла привлечь большое внимание публики к своей передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1". По данным аналитического рейтинга Mediascope, шоу спустилось на 26 строчку, хотя до этого стабильно находилось в лидерах просмотров.

На первом месте оказались "Местное время", "Вести недели", а также сериал "Тайны следствия". Программу журналистки смогли перегнать и передачи "Следствие вели", "Своя игра", "Суперстар" и "Привет, Андрей!". 

Чем вызван такой сдвиг в рейтинге – неизвестно. Однако по таблице можно заметить, что серьезное изменение позиций также было спровоцировано появившимися в эфирной сетке футбольными мероприятиями. Над шоу Скабеевой расположилось девять различных матчей Чемпионата мира.

Если такая тенденция продолжится, то программу "60 минут" может ждать незавидное будущее. Нередко в таких ситуациях проекты закрывают, либо кардинально перестраивают, чтобы привлечь внимание зрителей. 

Однако ситуация может исправиться уже после следующей недели, когда спортивные соревнования завершатся. 

Источник: Mediascope ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО озвучили будущее отношений с Россией после окончания СВО

Оптимистичных прогнозов в альянсе нет

Угроза Москве: Украина решила напасть на территории России

Атаки планируют осуществлять с воздуха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей