Не влезло в булочку: Водонаева сунула в рот большую сосиску - фото

Не влезло в булочку: Водонаева сунула в рот большую сосиску - фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда решила поразвлечься с другом

Известная телеведущая Алена Водонаева умеет привлечь к себе внимание. Знаменитость любит эпатировать публику своим поведением немного откровенного характера. В интервью она признается, что обожает внимание мужчин к своей персоне, поэтому иногда делает вещи, направленные исключительно на их интерес.

Недавно в своих соцсетях знаменитость опубликовала видео двойственного содержания. Она показала, как ест сосиски со своим другом – продюссером Дмитрием Волковым. Блогер ела свой хот-дог с удовольствием, засовывая не поместившееся в булочку мясное изделие в рот. Однако ее спутника такое поведение побудило делать юмористические замечания.

Он стал трясти своей сосиской возле ее лица, ведя спор, чья из них лучше и больше. Мужчина доказывал, что у Водонаевой не такая уж и крупная. Потом он стал делать вид, что его блюдо является микрофоном.

"На, на, на тебе по губам", – потряс он сосиской перед лицом ведущей. 

Фото: соцсети

Такое поведение друга знаменитость насмешило, но она оставила его юмористические этюды без комментариев. Однако звезда пояснила, что нечасто ест подобные блюда. Более того, булку она, как правило не съедает, поскольку больше предпочитает сосиски, которые не вредят в такой степени фигуре. 

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