Показывает прелести и не говорит о России: как живет экс-участница "Серебро" в Британии

Девушка несколько лет назад перебралась за границу

Известная российская группа "Серебро" расспалась в 2019 году. За годы существования коллектива в нем успели побывать многие эффектные девушки, которые пользовались большой популярностью у мужчин. Одной из них была Катя Кищук, которая привлекала их своими пышными формами и миловидным лицом.

Девушка родилась в Туле, пробовала себя в модельном бизнесе, работала в Китае, а после случайно прошла кастинг у Максима Фадеева через интернет-отбор. Девушка ездила по гастролям и попутно вела свою страницу в соцсетях, получая там огромную популярность. После распада группы она начала сольную карьеру, и с тех пор о ней почти ничего не было слышно.

Как оказалось, вскоре после этого она перебралась за границу. У нее начался роман с британским рэпером Slowthai, от которого позже девушка родила сына. Сейчас она также ведет свои социальные сети, подрабатывает как модель, демонстрируя сокровенные детали своего тела. Однако с Россией ее, судя по всему, уже ничего не связывает.

В ноябре девушка выпустила первый альбом с момента прекращения музыкальной карьеры – на русском она больше не поет, да и о происходящем в родной стране тоже не упоминает. На Западе ее называют восходящей звездой, но умалчивают, что раньше Катя была невероятно популярной в России.