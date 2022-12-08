Сверкнула сосками: дочь Шукшиной показала мощную грудь

Сверкнула сосками: дочь Шукшиной показала мощную грудь
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Одежда девушки засветила все ее прелести

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна в последние годы сильно изменилась – девушка увлеклась спортом, даже связав с этим свою профессию. Теперь она тренирует людей, чтобы они обрели желанную фигуру, и вдохновляет их своими спортивными успехами.

Анна признается, что невероятно довольна своими формами. Она является обладательницей накаченных бицепсов, спины, мощных груди и ног. Для нее такое тело является невероятно красивым, хотя подобный подход к эстетике разделяют не все.

Дочь актрисы признается, что часто получает в комментариях гневные замечания. Людям очень не нравится внешний вид девушки, поэтому они всячески ее обзывают. Не по душе увлечение Анны и ее родственникам. В одном из интервью она как-то намекнула, что матери не нравится ее внешний вид, но прислушиваться к ее замечаниям она не намерена. 

Не давно на своей странице Шукшина-младшая разместила фотографию, на которой тренируется в спорт-зале. Она положила руки на штангу, продемонстрировав накаченные руки, спину и грудь. При этом, судя по всему, девушке удобней заниматься без белья, поскольку через одежду просвечивались ее соски. 

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