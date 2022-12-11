Отощавшая Варнава показала голую грудь: два прыща вместо шестого размера

Знаменитость решила раздеться на камеру

Недавно актриса Екатерина Варнава отмечала свое 38-летие. Звезда, которая ранее признавалась в наличии у нее серьезных комплексов из-за внешности, опубликовала видео, продемонстрировав невероятную любовь к себе.

На кадрах актриса позирует обнаженной, прикрывшись только черным пальто. Видеоряд дополняет песня, в которой поется "Я люблю свое тело, я люблю свою кожу, я богиня, я королева". На первом плане периодически появляется глубокое декольте, которое засвечивает голую грудь Варнавы.

Поклонники в комментариях поздравили артистку с праздником, отметив, что она выглядит очень сексуально. Некоторые, впрочем, указали на худобу знаменитости, из-за которой ее формы стали значительно меньше. Особо язвительные даже стравнили все с прыщами.

Сама Варнава не скрывает, что исправить проблему с бюстом ей помогли хирурги. С 16 лет она была обладательницей шестого размера, что доставляло ей невероятный дискомфорт. Сперва звезда легла под нож в США и не получила желаемого результата. Все исправили специалисты в России. Теперь своими формами актриса невероятно довольна.