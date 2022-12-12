Сверкнула сосками: Шейк вышла в свет в откровенном наряде

Знаменитости явно нечего стесняться

Модель российского происхождения Ирина Шейк становится частой гостьей различных модных и светских мероприятий. Собраться на них ей помогает целая команда стилистов, гримеров и парикмахеров, которые вместы создают образ звезды на вечер.

Недавно Шейк примерила на себя провокационный образ. Она надела черное длинное платье в сеточку, которое лишь немного прикрывало интимные детали тела звезды. Все она дополнила распущенными волосами, темной помадой и босоножками на необычном каблуке, сделанном в виде женских бедер.

В комментариях народ сделал модели массу комплиментов, значительная часть из которых была на английском. Однако под публикацией отметились и русскоязычные пользователи.

"Красивая девушка", "Какая же ты красотка, оставь распущенные волосы", – написали люди.