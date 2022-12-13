Норкин сообщил о риске закрытия "Места встречи" на НТВ

Норкин сообщил о риске закрытия "Места встречи" на НТВ
Фото: кадр "Место встречи", НТВ
Эксперты позволили себе сказать лишнее

Последние восемь лет Андрей Норкин является практически постоянным ведущим передачи "Место встречи". Его заменяли лишь несколько раз, когда выходить в эфир ему не позволяло здоровье. Карьера журналиста со стороны выглядит стабильной, однако в действительности оказалось, что иногда он получает взбучку от руководства. 

Как-то в эфире он признался, что однажды эксперты позволили сказать себе лишнего о происходящем между странами Ближнего Востока и США. Тогда шоу чуть было не закрыли.

"Как-то в эфире "Места встречи" уважаемые гости стали сравнивать другие страны с родственниками, а мы потом по шапке получили от руководства", – заявил он.

Норкин отметил, что после этого предупреждал участников программы о проблемах, но они периодически начинают приводить не самые лучшие примеры. Тем не менее, профессиональный опыт позволяет пресекать такое поведение экспертов вовремя. 

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
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