Норкин сообщил о риске закрытия "Места встречи" на НТВ

Эксперты позволили себе сказать лишнее

Последние восемь лет Андрей Норкин является практически постоянным ведущим передачи "Место встречи". Его заменяли лишь несколько раз, когда выходить в эфир ему не позволяло здоровье. Карьера журналиста со стороны выглядит стабильной, однако в действительности оказалось, что иногда он получает взбучку от руководства.

Как-то в эфире он признался, что однажды эксперты позволили сказать себе лишнего о происходящем между странами Ближнего Востока и США. Тогда шоу чуть было не закрыли.

"Как-то в эфире "Места встречи" уважаемые гости стали сравнивать другие страны с родственниками, а мы потом по шапке получили от руководства", – заявил он.

Норкин отметил, что после этого предупреждал участников программы о проблемах, но они периодически начинают приводить не самые лучшие примеры. Тем не менее, профессиональный опыт позволяет пресекать такое поведение экспертов вовремя.