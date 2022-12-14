Джигурда врезал Гордону во время шоу из-за ненависти к России

Джигурда врезал Гордону во время шоу из-за ненависти к России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Между знаменитостями произошла перепалка

Съемки одного из выпусков передачи "Гордон Кихот" обернулись скандалом. На шоу обсуждали языковые теории, включая идею о том, что все западные языки произошли от русского. В какой-то момент обстановка накалилась настолько, что гости не смогли сдержать ярости.

Одним из участников программы стал Никита Джигурда. В ходе съемок у него произошла перепалка с ведущим Александром Гордоном, из-за чего артист накинулся на своего оппонента. 

"Сначала ты возненавидел Россию, уехал в Америку, но у тебя там не сложилось!", – кричал актер на всю студию. 

Он напомнил, что Гордон вскоре возненавидел и США, после чего вернулся назад, но до сих пор любой пример российского величия якобы вызывает у него приступы ненависти.

Джигурда разошелся не на шутку, он попытался врезать ведущему, но его вовремя оттащили гости. Очевидцы говорят, что в припадке актер назвал обидчика "Гордоном штопаным". В эфир эту перепалку в итоге не пустили.

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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