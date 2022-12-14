Откровенное фото Муцениеце без одежды перевозбудило народ

Откровенное фото Муцениеце без одежды перевозбудило народ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость похвасталась подтянутым телом

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным невероятно похорошела. Несмотря на рождение двоих детей, звезда смогла сохранить стройную фигуру. Она регулярно выходит на пробежки и занимается спортом. 

В соцсетях артистка редко публикует свои откровенные фотографии – лишь недавно на ее страничке стали появляться снимки в нижнем белье. Как правило, знаменитость старается общаться с публикой на другие темы, а не по поводу своей внешности. Но такая тактика не всегда дает нужный эффект.

Недавно она пожаловалась, что аудитория стала проявлять мало активности – не оставляет так много лайков и комментариев как прежде. Поэтому она решила опубликовать новой откровенное фото, на котором предстала без верхней одежды – лишь в нижнем белье. 

Фото: соцсети

В комментариях народ остался в восторге от снимка. Поклонники отметили, что Агата выглядит невероятно сексуально и сделали массу комплиментов ее внешности. Другие пошутили, что сейчас вся активность ушла на страницу новой возлюбленной Прилучного, которая, по слухам, ждет ребенка. 

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