Внешность звезды "Ворониных" без ретуши удивила народ

Внешность звезды "Ворониных" без ретуши удивила народ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса решила быть с поклонниками честной

Актриса Екатерина Волкова, которая прославилась после выхода сериала "Воронины", опубликовала в своих соцсетях два варианта одной фотографии – первый с ретушью, а второй без. Она предложила подписчикам выбрать вариант, на котором нравится больше.

Знаменитость отметила, что нормально относится к изменениям снимков других людей. Главное – чтобы это было в меру. По ее словам, она как-то видела известных блогеров вживую и с трудом могла узнать их без ретуши, поскольку они выглядели иначе.

"Внимательно посмотрите. Какой кадр вам больше нравится?", – спросила она.

Фото: соцсети

Подписчики Волковой были удивлены снимками, поскольку существенной разницы между ними не увидели. Они отметили, что и без ретуши артистка отлично выглядит, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

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