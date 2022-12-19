"Уволить всех к черту!": на НТВ сделали жесткое заявление для сотрудников

На популярном шоу произошла неприятность

Новый выпуск передачи "Суперстар! Возвращение" обернулся скандалом. Жюри оказалось крайне недовольно выступлениями, которые подготовили артисты для выхода на сцену.

К примеру, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Маша Распутина остались возмущены номером 52-летней Алены Иванцовой, которая исполнила песню "Миражи". Ведущая заявила, что вокал был хорош, но песня подкачала. Певица тоже осталась крайне недовольна композицией. Пьеха и вовсе не сдерживат эмоций, заявив, что представление было просто отвратительным – его смутили раздетые мужчины на сцене.

Неприятный оттенок от концерта остался и у Сергея Соседова. Он сильно разозлился после номера Жана Милимерова, в котором певец исполнил "Я буду помнить" Владимира Преснякова.

Музыкальный критик считает, что подобное ставить в эфир федерального канала просто недопустимо – ведь сотрудники попросту проморгали отличительную особенность солиста и не использовали ее на полную катушку.

"В этой песне что главное, Жаник? Вот это финал Пресного, когда он поет на пределе фальцетом. Этого ждешь, а этого не было! В этом весь цимус, черт возьми! Кто это делал? Уволить всех к черту!", – возмутился Соседов.

Впрочем, вряд ли это приведет к реальному увольнению сотрудников с НТВ, поскольку критик довольно часто делает подобные заявления.

