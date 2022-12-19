Ушел с "Первого": слова Шейнина о ВСУ привели к грандиозному скандалу

Ушел с "Первого": слова Шейнина о ВСУ привели к грандиозному скандалу
Фото: кадр "Время покажет", Первый канал
Журналист пришел в ярость, когда узнал о последствиях

Телеведущий Артем Шейнин с 2016 года является ведущим программы "Время покажет". За это время в Сети была масса слухов о его возможном увольнении, однако ни один не оправдался. Сейчас же на фоне регулярных информационных вбросов их стало еще больше.

Недавно в Сети появились сведения, будто бы Шейнина решили уволить после неудачного заявления о ВСУ. Источники ссылались на слова журналиста "Мы долго шутили про ВСУ, как-то теперь многим не до шуток". 

После этого поползли слухи, якобы руководство "Первого канала" решило окончательно уволить Шейнина, мотивировав это недостаточным чувством патриотизма. Информация дошла и до самого ведущего, который пришел от этого в ярость.

Он отметил, что подобные сведения распространяет "нечистоплотная публика". Особенно для него странно, что делали это тогда, когда он всю неделю отработал в эфире. 

Больше всего его смутило, что очень быстро из этих ресурсов новость была опубликована на одном из главных СМИ Украины. 

"Наводит на мысли. Учитывая, как многих крыс с наших инфопомоек прикормили нынче ципсошники", – заявил Шейнин.

Журналист подчеркнул, что никуда с телеканала не уходил и не собирается, вопреки слухам. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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