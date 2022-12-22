У Соловьева случился приступ в прямом эфире

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Журналист Владимир Соловьев во время эфира своей передачи порассуждал о знаменитостях, которые покинули Россию. В своей речи он затронул семейство Пугачевой, Монеточку и прочих артистов, но и не обошел вниманием журналистку Ксению Собчак, с которой он периодически устраивает публичные разборки.
У ведущего в прямом эфире случился приступ лютого гнева, из-за чего он врезкой форме заявил, что его коллега должна была уехать из страны вслед за другими опальными знаменитостями.
"Жаль, Собчак осталась. Вообще, эту мразь надо выгнать уже давно", – сказал Соловьев.
К слову, и сама ведущая нередко язвительно подначивает журналиста и его манеры. В своем Telegram она называла его "подлецом и трусом", советуя носить военную форму не в прямых эфирах, а на поле боя, если он лучше знает, как нужно воевать.
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