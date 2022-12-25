Соски торчат: скинувшая одежду Муцениеце порадовала мужчин горячим фото

Фотография знаменитости оказалась немного откровенной

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным невероятно похорошела – она старается держать себя в форме, уделяя много времени физической активности и контролю питания. В своих соцсетях звезда редко показывает себя без одежды, однако недавно Агата решила сделать небольшое исключение.

Артистка опубликовала фоторгафию, на которой позирует перед зеркалом без верхней одежде – на ней в этот момент было только белье телесного цвета. Муцениеце напрягла живот, показав упругий пресс, отставила руку, хвастаясь бицепсом, и выгнула бедра. Самой актрисе, вероятно, очень нравится своя фигура, поскольку она подписала, что в этот момент занимается самолюбованием.

Снимок быстро разошелся по другим соцсетям, где народ стал обсуждать тело знаменитости. Многие отметили, что Агата выглядит очень подтянутой и привлекательной, хотя были и те, кто раскритиковал снимок актрисы.

"Выглядит крайне измученной и истощенной", "Зачем они себя в нижнем белье постоянно показывают? Удивить или заинтересовать своих подписчиков больше нечем?", "Не очень, жилистая какая-то, как советская курица",

– написали недовольные.