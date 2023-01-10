В больнице под ИВЛ: отъезд Навки из России омрачен ужасными событиями

В больнице под ИВЛ: отъезд Навки из России омрачен ужасными событиями
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близкий партнер звезды находится в тяжелом состоянии

Известный фигурист Роман Костомаров был госпитализирован в столичную клинику – врачи диагностировали у него левостороннюю пневмонию. Сперва новости появилась в СМИ, а позже ее подтвердил отец спортсмена.

Минувшей ночью Костомарова привезли в клинику с температурой, но под утро его состояние резко ухудшилось, передает телеканал "360". Было принято подключить фигуриста в аппарату ИВЛ. Состояние 45-летнего спортсмена оценивают как крайне тяжелое. 

После новости о госпитализации журналисты напомнили, что недавно, 6 января, Роман выступал в шоу на льду в составе "Ледникового периода" в Ногинске при -25 градусах Цельсия. 

Костомаров во время своей спортивной карьеры выступал вместе с Татьяной Навкой. Их пара завоевала олимпийское золото, дважды становилась чемпионами мира и трижды – чемпионами Европы, передает "Свободная пресса".

По данным СМИ, фигуристка уже в курсе тяжелого состояния партнера. Однако в данный момент она находится на гастролях в ОАЭ. Трагедия с Костомаровым произошла буквально на следующий день после того, как стало известно об ее отъезде. 

Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
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