Шаман разрыдался на сцене перед участниками СВО

Певец не смог сдержать эмоций

Российский артист Ярослав Дронов, более известный по своему творческому псевдониму SHAMAN, выступил в Подольске перед участниками спецоперации, которые в данный момент проходят лечение и реабилитацию после боевых действий.

Он исполнил несколько патриотических композиций, включая российский гимн – но в собственной аранжировке. В беседе с "Пятым каналом" артист отметил, что старался передать в композициях все чувства, которые испытывает, зрителю, и ему кажется, что это удалось.

"Я видел, так как люди близко были, слезы. И у них были такие же эмоции, как у меня на сцене", – рассказал Ярослав.

По его словам, в момент выступления он вместе с публикой был одним целым, сообщает телеканал "360".

Ранее Шаман рассказал, что пока не готов отправиться в зону СВО, чтобы выступить там перед солдатами. По слухам, туда его не отпускает жена, которая боится за жизнь супруга.