Аллочка из "Универа" катастрофически изменилась

Знаменитая российская актриса Мария Кожевникова в свое время завоевала сердца поклонников роскошным внешним видом и готовностью талантливо играть комедийные роли. Аллочка из нашумевшего несколько лет назад телесериала "Универ" стала настоящей звездой отечественного кинематографа. Каким же было удивление поклонников, когда они узнали, как теперь выглядит их любимица. Случилось так, что стройняшка Кожевникова резко располнела.



Свежие фотографии знаменитости вызвали недоумение и не на шутку перепугали поклонников актрисы. На снимках невооруженным глазом видны лишние килограммы. Что конкретно случилось с Марией, неизвестно. Однако в информационном пространстве долгое время ходили слухи о том, что Кожевникова борется со страшным недугом.



Артистка сама рассказывала, что в последнее время не может обойтись без помощи специалистов. Поговаривают, что звезда страдает от тяжелой формы депрессии. Возможно, именно с этим заболеванием связаны резкие перемены во внешности любимицы публики.

Как бы там ни было, фотографии, на которых видны круглые щеки некогда стройной Марии, а также лишние кило по всему телу, очень расстроили ее поклонников. Россияне желают девушке как можно быстрее вылечиться и вернуть аппетитные стройные формы.



