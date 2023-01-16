Череде смертей знаменитостей нашлось объяснение: это еще не конец

Звезды говорят, что в ближайшее время мир покинут еще несколько человек

В конце минувшей недели стало известно о смерти Инны Чуриковой и Вантанга Кикабидзе. Актеры ушли из жизни в преклонном возрасте буквально один за другим. А в понедельник к ним присоединились легендарная итальянская артистка Джина Лоллобриджита и звезда российских сериалов Владимир Ипатов. Астролог Искра Бозон утверждает, что череда смертей может продолжиться.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" она рассказала, что в преддверии Крещения, как правило, из жизни уходят самые светлые и чистые души. Однако звезды говорят, что пока это не конец – в ближайшее время могут скончаться еще несколько известных человек. На это, по ее словам, указывают переход Лилит, черной Луны, в знак Льва.

Что касается смертей Чуриковой и Кикабидзе, то, уверяет специалист, все произошло по естественным причинам. Ничего криминального в их уходе не было. У звезды "Мимино" в последнее время были крайне очевидные проблемы со здоровьем, которые и привели к гибели, а у актрисы произошли некоторые события в жизни, которые в итоги сказались на ее гибели.