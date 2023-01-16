Череде смертей знаменитостей нашлось объяснение: это еще не конец

Череде смертей знаменитостей нашлось объяснение: это еще не конец
Фото: unsplash.com
Звезды говорят, что в ближайшее время мир покинут еще несколько человек

В конце минувшей недели стало известно о смерти Инны Чуриковой и Вантанга Кикабидзе. Актеры ушли из жизни в преклонном возрасте буквально один за другим. А в понедельник к ним присоединились легендарная итальянская артистка Джина Лоллобриджита и звезда российских сериалов Владимир Ипатов. Астролог Искра Бозон утверждает, что череда смертей может продолжиться.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" она рассказала, что в преддверии Крещения, как правило, из жизни уходят самые светлые и чистые души. Однако звезды говорят, что пока это не конец – в ближайшее время могут скончаться еще несколько известных человек. На это, по ее словам, указывают переход Лилит, черной Луны, в знак Льва.

Что касается смертей Чуриковой и Кикабидзе, то, уверяет специалист, все произошло по естественным причинам. Ничего криминального в их уходе не было. У звезды "Мимино" в последнее время были крайне очевидные проблемы со здоровьем, которые и привели к гибели, а у актрисы произошли некоторые события в жизни, которые в итоги сказались на ее гибели. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Огненный шквал: артиллерия ВС РФ громит ВСУ на Запорожском направлении

До пары десятков ударов на цель

Над Зеленским сгущаются тучи: Киев готов сдать Бахмут россиянам

Как подготовить к этому население, Банковая пока не знает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей