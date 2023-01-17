Сын и муж рухнули у гроба: что произошло на похоронах Чуриковой

Сын и муж рухнули у гроба: что произошло на похоронах Чуриковой
Фото: Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близкие звезды скорбят о потере

Сегодня, 17 января, родные и друзья провели в последний путь актрису Инну Чурикову. Церемония состоялась в храме Христа Спасителя по настаянию семьи покойной. 

Как сообщает МИР 24, проститься с артисткой, несмотря на отсутсвие гражданской панихиды, пришли сотни человек. Среди них были ее коллеги, а также политики – к примеру Валентина Матвиенко, которая принесла к ее гробу цветы. Также букеты передали Владимир Путин и Михаил Мишустин, но лично в храм они не приехали.

Для того, чтобы отправить Чурикову в последний путь, в Россию вернулся ее сын Иван Панфилов – он прибыл из Великобритании, где проживал последние годы. Мужчина вместе с отцом подошел к гробу матери и, как сообщает КП, рухнул вместе с ним на колени в слезах. 

Похоронить Инну Чурикову решили на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером Владимиром Меньшовым.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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