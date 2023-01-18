Вслед за Пугачевой: Канделаки шокировала россиян поступком

Никто не ожидал от знаменитости такого

Известная журналистка Тина Канделаки снова оказалась на страницах многих российских СМИ. Источники в окружении знаменитости сообщили, что в 47 лет она снова стала матерью.

По слухам, исполняющая обязанности директора ТНТ и ее супруг, предприниматель Василий Бровко, отмечают пополнение в семействе. Третьего ребенка им родила суррогатная мать, как и Алле Пугачевой. Количество детей, как и их пол, тоже достоверно неизвестно – при ЭКО нередки случаи, когда рождаются двойняшки или близнецы.

Сама Канделаки информацию не комментировала. Однако еще четыре года назад ведущая признавалась, что была бы не против еще раз стать матерью, поскольку первый опыт произошел с ней в довольно раннем возрасте.

В соцсетях народ стал активно обсуждать новость о пополнении в семействе Канделаки. Многие были удивлены и откровенно шокированы тем, что она решилась на этот шаг в свои 47 лет. Хотя, если Пугачева была готова к материнству, то журналистка и подавно.