Затвердевшие соски Бледанс выглянули из-под одежды - фото

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Эвелина Бледанс вместе с подругами отправилась отдыхать в жаркие страны. Знаменитость загорает на солнце, купается в бассейне и путешествует по джунглям.
Некоторое время назад артистка сделала себе пластическую операцию по увеличению груди – она призналась, что мечтала об этом давно и теперь невероятно довольна результатом. После этого Бледанс стала редко надевать нижнее белье, появляясь на публике без бюстгалтера.
В своих социальных сетях она выставила видео, на котором хвасталась досугом во время отпуска. Актриса в компании подруг ехала на машине, облачившись в белую полупрозрачную майку, через которую была видна ее грудь – соски знаменитость успела заснять крупным планом.
Поклонников, судя по всему, такой контент не шокирует – регулярно в комментариях под публикациями они делают Эвелине комплименты по поводу внешности, восхищаясь тем, как свежо она выглядит для своих 53 лет.
Ранее знаменитость хвасталась похожим снимком в белой майке. Она показывала, как лежит на крымском берегу, наслаждаясь теплом и солнцем.
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