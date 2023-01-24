Затвердевшие соски Бледанс выглянули из-под одежды - фото

Артистка решила не носить нижнее белье на курорте

Эвелина Бледанс вместе с подругами отправилась отдыхать в жаркие страны. Знаменитость загорает на солнце, купается в бассейне и путешествует по джунглям.

Некоторое время назад артистка сделала себе пластическую операцию по увеличению груди – она призналась, что мечтала об этом давно и теперь невероятно довольна результатом. После этого Бледанс стала редко надевать нижнее белье, появляясь на публике без бюстгалтера.

В своих социальных сетях она выставила видео, на котором хвасталась досугом во время отпуска. Актриса в компании подруг ехала на машине, облачившись в белую полупрозрачную майку, через которую была видна ее грудь – соски знаменитость успела заснять крупным планом.

Поклонников, судя по всему, такой контент не шокирует – регулярно в комментариях под публикациями они делают Эвелине комплименты по поводу внешности, восхищаясь тем, как свежо она выглядит для своих 53 лет.

Ранее знаменитость хвасталась похожим снимком в белой майке. Она показывала, как лежит на крымском берегу, наслаждаясь теплом и солнцем.