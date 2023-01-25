Печальные новости: Костомарова подвело сердце

Печальные новости: Костомарова подвело сердце
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Медики бьют тревогу из-за состояния спортсмена

Последние несколько недель Роман Костомаров находится на грани жизни и смерти. Тяжелая болезнь серьезно подкосила здоровье фигуриста, из-за чего его даже пришлось подключать к аппарату ЭКМО и вводить в состояние комы.

К лечению знаменитости подключили лучших специалистов России. Поговаривают, что в этом огромную роль сыграла Татьяна Навка, которая старается сделать все, чтобы спасти своего бывшего партнера по льду. Благодаря усилиям медиков Костомарова даже вывели из искусственного сна, однако его состояние до сих пор остается тяжелым.

Источники в больнице говорят, что после пробуждения появились новые проблемы – стало известно, что сердце подводит спортсмена, есть нарушения в его деятельности. Сейчас врачи пытаются решить, стоит ли проводить ему срочную операцию. Существуют риски, что после хирургического вмешательства ослабленное тело Костомарова попросту может не выдержать, и произойдет страшное. Также медики рассматривают вариант обойтись лишь медикаментами. 

В сознании фигурист практически не пребывает – ему нужно много спать, чтобы организм постепенно восстанавливался после болезни. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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