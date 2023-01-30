Шамана жестко осадили в России после скандальной выходки

Шамана жестко осадили в России после скандальной выходки
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Артист вызывает смешанную реакцию у народа

Ярослав Дронов, известный публике по своему творческому псевдониму SHAMAN, активно гастролирует по России. Певец, исполняющий патриотичные песни, пользуется большой популярностью – из-за этого график его выступлений расписан на несколько недель вперед.

Недавно в Сети появились кадры с одного концерта, которые вызвали у публики возмущение. Зрители засняли, как артист во время исполнения песен засунул микрофон себе в штаны – все вызвало у людей возмущение, поскольку выглядело слишком фривольно. 

"Зачем он это делает?", "Может он так микрофон на зарядку ставит?", "Думаю, компенсация своих скромных размеров", "У парня явные комплексы", "Что за мерзость он творит с микрофоном?", "Похоже, кроме микрофона в лосинах ничего и нет", – написали россияне под видео.

Такое поведение в последнее время стало "фишкой" выступлений артиста. Микрофон в штаны он засовывает на большинстве уместных для этого концертах, однако такое поведение нравится далеко не всем.

Ранее Дронов состриг дреды, которые были неотъемлемой частью его образа. Его высмеяла блогер Алена Водонаева, которая заявила, что тот остался без своих "мохнатушек", сообщает Общественная служба новостей. Она попросила его не резать свои кожаные штаны, поскольку их лучше отдать бедным. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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