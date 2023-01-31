Появились подробности увольнения Бабкиной с "Первого канала"

Звезда уже нашла новое место работы

Передача "Модный приговор" на "Первом канале" не выходила в эфир с начала российской спецоперации на Украине. Сперва поговаривали, что шоу может вернуться, когда ситуация это позволит. Однако спустя время судьба передачи была окончательно решена.

Что послужило причиной до конца неизвестно. Ведущий Александр Васильев несколько раз высказывался против украинского конфликта, поэтому существует вероятность, что шоу было закрыто именно из-за него – адекватной замены на место подобрать так и не смогли. Либо руководство канала решило не тратить средства на производство, сосредоточившись на более прибыльных проектах.

На этом фоне своих мест лишились и модные эксперты: Эвелина Хромченко, которая оценивала образы с точки зрения стиля, и Надежда Бабкина – ее задачей было давать народную характеристику. Других передач у артистки не было, а упор на политические программы и вовсе оставил звезду без телевизионного заработка.

Почти год певица просидела без работы. Однако совсем скоро она намерена вернуться на экраны с новым шоу. Знаменитость заключила контракт с НТВ, где вместе с Владом Лисовцом будет модным экспертом по преображению. О возвращении на "Первый" речи не идет. Известно, что ведущим телеканала по условиям контракта запрещают работать на других кнопках – разрешения в исключительных случаях дает Константин Эрнст, но ради Бабкиной он, вероятно, делать этого не будет.

Также, по слухам, в эфир "Первого канала" не вернется передача "Вечерний Ургант". Источники на ТВ утверждают, что между ведущим и гендиректором канала произошла крупная ссора.