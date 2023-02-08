Рудова скинула лифчик и вывалила обнаженную грудь: мужчины в восторге

Актриса похвасталась своими формами без белья

Наталья Рудова регулярно занимается спортом. Знаменитость держит себя в хорошей форме – она является обладательницей пышных ягодиц, груди и подтянутого живота. Поэтому артистка часто хвастается своим телом в соцсетях.

Недавно она выложила снимок с одной фотосессии, на которой предстала в более мужском образе. На ней был строгий костюм, состоящий из штанов и пиджака. Других элементов одежды на ней не было. Волосы звезды были строго зачасаны назад. При этом нижнего белья на ней не было – Наталья скинула лифчик, чтобы показать округлости груди и подтянутый пресс на первом плане.

"Когда ты немножечко Бред Питт", – подписала она снимок.

В своих социальных сетях она попросила поклонников поделиться впечатлениями, что те думают о фотографии. Многие были восхищены красотой актрисы и сделали ей массу комплиментов – преумущественно, свои записи оставили мужчины, которые не смогли скрыть восторга.

"Это несправедливо публиковать такие фото на ночь", "Какая нежная и чувственная", "Озорная тигрица", "Какие милые округлости торчат", "А можно без пиджака в следующий раз?", – написали люди в комментариях.

Ранее Рудова публиковала фото, на котором показывала свои ягодицы крупным планом. Снимок пришелся по вкусу ее поклонникам.