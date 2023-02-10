Панин обратился к россиянам: "Вы - отребье"

Панин обратился к россиянам: "Вы - отребье"
Фото: соцсети
Актера взбесили новости из России

Бежавший в Испанию Алексей Панин узнал об увольнении Лии Ахеджаковой из "Современника". Артист был настолько возмущен, что решил записать по этому поводу обращение у себя в соцсетях.

Он заявил, что не представляет, как такое решение могли принять в современной России – выгнать знаменитую артистку за ее политическую позицию. Однако актер подчеркнул, что, в отличие от своего коллеги Александра Молочникова, он засыпать людей проклятиями и желать им гореть в аду не будет. Удивительно, но Панин в обращении даже не употребил матерных слов.

Артист обратился к тем, кто принимал решение об увольнении Ахеджаковой из театра. 

"Вы когда будете в зеркало смотреться на себя, себе в глаза смотреть, помните, что вы, в отличие от Лии Меджидовны – никто. Вы – отребье. Вы никогда в своей жизни ничего не сделаете, потому что опарыши не могут ничего толкового в этой жизни сделать", – заявил Алексей.

О скандале вокруг увольнения Ахеджаковой из "Современника" высказалась и ее коллега по фильму "Ирония судьбы" Барбара Брыльска. Она утверждает, что актрисе нужно скорее бежать из России, поскольку "проклятые коммунисты" не дадут ей там жизни. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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