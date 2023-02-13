Бросила мужа: Скабееву заметили на публике с другим мужчиной

Бросила мужа: Скабееву заметили на публике с другим мужчиной
Фото: Утро.ру
Уход ведущей из передачи обрастает новыми подробностями

С 25 января шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" одиноко ведет Евгений Попов. Зрители донимают телеведущего распросами, куда делась его супруга – на все сперва он старался не отвечать, однако не так давно сухо отметил, что скоро Ольга Скабеева появится в эфире. 

Как оказалось, журналист специально хранил интригу – на передаче коллега бросила его одного неспроста. Об этом стало известно, когда она опубликовала в своем Telegram фото с другим мужчиной. Ведущая брала эксклюзивное интервью у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: соцсети

Судя по всему, о разладе в отношениях между Поповым и Скабеевой речи не идет, журналисты просто разделили обязанности, чтобы успеть больше отработать материала по актуальной повестке. До этого ходили слухи, что телеведущая могла уйти в отпуск, поскольку ранее долго без перерывов вела "60 минут" каждый будний день. Поговаривали также, что она могла заболеть, поэтому ее супруг вел передачу в одиночестве. 

Когда именно Ольга Скабеева вернется на основную работу неизвестно, супруги, которые стараются не распросраняться о личных подробностях своей жизни, хранят на эту тему молчание. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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