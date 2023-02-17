Нет перспектив: Хаматова взвыла от жизни за границей

Нет перспектив: Хаматова взвыла от жизни за границей
Фото: кадр youtube.com
Артистка пожаловалась на судьбу

Чулпан Хаматова, которая после начала спецоперации спешно уехала из России, заявила, что лучше бы закончила Казанский финансово-экономический институт, стала бухгалтером и жила бы нормальной жизнью. Однако она выбрала путь актрисы, оказалась публичной персоной и теперь расплачивается за все принятые ею решения.

В одном из недавних интервью она пожаловалась на свою судьбу, отметив, что перспектив для своей дальнейшей жизни не видит.

"Жить как жить вообще не получается. Я не знаю перспектив, да и не думаю о них", – отметила звезда.

Артистка утверждает, что какие-то события в ее жизни выбили почву из под ног, а какие-то, напротив, заставили сбалансировать равновесие. 

При этом, судя по всему, о своем решении занять определенную политическую позицию она не жалеет. Знаменитость заявила, что считает одними из самых важных моментов в ее текущем существовании те, когда к ней подходят украинцы с распростертыми объятиями. 

До этого Хаматова жаловалась на условия, с которыми ей пришлось столкнуться в США. 

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