Влажная и потрепанная: откровенное фото известной ведущей "слили" в Сеть

Знаменитость является обладательницей точеной фигуры

Известная актриса Анна Казючиц начала сниматься в российских кинолентах еще в 1998-ом году. Сперва ей доставались эпизодические роли, как например в "Каменской", где она играла свидетельницу преступления. Позже продюсеры заметили молодую и привлекательную девушку, предложив ей более заметные позиции в фильмах.

В начале карьеры ей досталась роль в сериале "Кодекс чести". Для нее это была только пятая незначительная роль, но достаточно смелая, поскольку актрисе тогда потребовалось раздеться в кадре. Казючиц было всего 19 лет, и она решилась на откровенный шаг.

В сериале она появилась в одном купальнике, немного влажная и с растрепанными волосами. Актриса показала свою фигуру и подтянутый пресс перед многотысячной аудиторией россиян. Кадр артистка опубликовала у себя на странице.

С тех пор Анна Казючиц успела сняться в десятке фильмов и сериалов, а последние годы публика знает ее как ведущую шоу на НТВ "ДНК".

Впрочем, в последнее время россияне говорят, что артистка им не по душе как главное лицо передачи. По их словам, она ведет все очень занудно, из-за чего они просят прогнать ее с телеканала.