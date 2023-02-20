Влажная и потрепанная: откровенное фото известной ведущей "слили" в Сеть

Влажная и потрепанная: откровенное фото известной ведущей "слили" в Сеть
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость является обладательницей точеной фигуры

Известная актриса Анна Казючиц начала сниматься в российских кинолентах еще в 1998-ом году. Сперва ей доставались эпизодические роли, как например в "Каменской", где она играла свидетельницу преступления. Позже продюсеры заметили молодую и привлекательную девушку, предложив ей более заметные позиции в фильмах.

В начале карьеры ей досталась роль в сериале "Кодекс чести". Для нее это была только пятая незначительная роль, но достаточно смелая, поскольку актрисе тогда потребовалось раздеться в кадре. Казючиц было всего 19 лет, и она решилась на откровенный шаг.

В сериале она появилась в одном купальнике, немного влажная и с растрепанными волосами. Актриса показала свою фигуру и подтянутый пресс перед многотысячной аудиторией россиян. Кадр артистка опубликовала у себя на странице. 

Фото: соцсети

С тех пор Анна Казючиц успела сняться в десятке фильмов и сериалов, а последние годы публика знает ее как ведущую шоу на НТВ "ДНК".

Впрочем, в последнее время россияне говорят, что артистка им не по душе как главное лицо передачи. По их словам, она ведет все очень занудно, из-за чего они просят прогнать ее с телеканала. 

новости партнеров

На Западе призвали передать Украине F-16 для ударов по России

Альянс готов лоббировать поставки истребителей

Макрон разрушил мечты НАТО об уничтожении России

Однако не стал открыто поддерживать Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей