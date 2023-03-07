Публичное оскорбление: Винер не смогла смолчать после скандала

Тренер высказалась о санкциях со стороны МФГ

Дело Ирины Винер о публичном оскорблении судейского состава на Олимпийских играх в Токио спустя год получило ход – тренера решили отстранить от работы в Международной федерации гимнастики на два года. В организации и ранее утверждали, что применят к ней особые меры после олимпийского скандала, но подобные санкции к заслуженному деятелю спорта казались невозможными.

Поддержать Винер в этой ситуации бросились многие. К примеру, Татьяна Тарасова, которая недавно тоже была отстранена от работы на Первом канале по похожей причине – резкое высказывание о судействе и подержка не той стороны в конфликте, которая нужна вышестоящему руководству.

Чемпионка мира Ольга Капранова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" утверждает, что в МФГ попросту решили на время убрать слишком сильную и авторитетную личность.

"Она никогда не отходит от своих принципов, всегда борется за справедливость", – отметила спортсменка.

После решения Федерации Ирину Винер наградили в России за поддержку спорта – благодарность ей выписал лично Владимир Путин. Церемония прошла во вторник, тренер поблагодарила президента, пообещав и дальше двигать российский спорт вперед.

"По поводу вчерашней новости благодарна всем, кто поддерживает. <...> Будем работать дальше, впереди много выступлений и соревнований" – немногословно сказала она.

Винер не смогла сохранить молчание после скандала с отстранением, но в своей реакции она была немногословна. Не исключено, что произошедшее тренер переживает тяжело. Ведь по сути отстранение от работы в Международной федерации гимнастики является публичным оскорблением такого именитого спортивного деятеля.