Скинувшая лифчик Навка сверкнула соском в Кремле - фото

Скинувшая лифчик Навка сверкнула соском в Кремле - фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость пришла на светское мероприятие в откровенном наряде

Фигуристка Татьяна Навка в 47 лет сумела сохранить точеную фигуру – звезда продолжает постоянно тренироваться даже после завершения спортивной карьеры, выступая по всей стране со своими ледовыми шоу. Благодаря постоянным нагрузкам она не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах, которые подчеркивают ее формы.

Так, однажды Навка вышла в свет в полупрозрачном черном платье, под которое не стала надевать лифчик. Наряд отдельно подчеркивал ее область груди с помощью специальных черных вставок. Все выглядело достаточно сдержанно и элегантно, хотя на одном из ракурсов можно было заметить едва просвечивающийся сосок фигуристки.

В качестве дополнительных аксессуаров Татьяна Навка подобрала к своему образу большие сверкающие серьги, кольцо с огромным камнем, часы и браслет.

Фото: соцсети

Снимок был сделан в Государственном Кремлевском дворце. Спортсменка пришла на концерт в качестве зрителя, сперва прикрывшись пиджаком, который закрывал все откровенные детали тела звезды. Однако во время фотоссесии она решила все скинуть, сделав свой образ более роковым.

Ранее в Сети появились кадры, на которых актриса Настасья Самбурская предстала в бане без одежды. 

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