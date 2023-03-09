После смерти мужа: объявлено об уходе Донцовой

Знаменитость тяжело пережила утрату

Известная писательница детективных романов Дарья Донцова (Агриппина Донцова) потеряла супруга. Александр Иванович скончался 8 марта после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом сообщили в соцсетях представители знаменитости. Ему было 73 года.

Дата отпевания и прощания с Донцовым пока неизвестна, об этом сообщат позднее, указывает МИР 24. На время вдова уйдет из соцсетей из-за тяжелых переживаний, сообщила ее бренд-менеджер.

При жизни муж Донцовой был известным советским и российским психологом. С 2000 по 2006 года занимал пост декана факультета психологии МГУ. Он стал третьим мужем писательницы, у них родилась в браке общая дочь Мария. Последние годы мужчина страдал от рака кишечника.

Сама Дарья Донцова в 1997 году страдала от онкологии, однако она смогла одолеть болезнь. С тех пор знаменитость находится под постоянным присмотром врачей, пытаясь не допустить рецидива болезни.