После смерти мужа: объявлено об уходе Донцовой

После смерти мужа: объявлено об уходе Донцовой
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость тяжело пережила утрату

Известная писательница детективных романов Дарья Донцова (Агриппина Донцова) потеряла супруга. Александр Иванович скончался 8 марта после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом сообщили в соцсетях представители знаменитости. Ему было 73 года.

Дата отпевания и прощания с Донцовым пока неизвестна, об этом сообщат позднее, указывает МИР 24. На время вдова уйдет из соцсетей из-за тяжелых переживаний, сообщила ее бренд-менеджер.

При жизни муж Донцовой был известным советским и российским психологом. С 2000 по 2006 года занимал пост декана факультета психологии МГУ. Он стал третьим мужем писательницы, у них родилась в браке общая дочь Мария. Последние годы мужчина страдал от рака кишечника.

Сама Дарья Донцова в 1997 году страдала от онкологии, однако она смогла одолеть болезнь. С тех пор знаменитость находится под постоянным присмотром врачей, пытаясь не допустить рецидива болезни.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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