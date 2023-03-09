Норкин врезал бывшему работнику МИД РФ за слова об Украине

Журналист был в шоке от выходки гостя

В одном из недавних выпусков "Места встречи" в студии произошел скандал – ведущий Андрей Норкин остался крайне недоволен словами приглашенного эксперта, бывшего заместителя главы МИД РФ Андрея Федорова.

Бывший дипломат, рассуждая о ситуации на Украине и окончании конфликта в 2023 году, заявил, что согласен с "Мишей" Подоляком. Такое панибратство поразило журналиста, который с удивлением переспросил гостя, действительно ли он только что назвал советника Офиса президента Украины "Мишей" – тот это подтвердил.

В ответ Норкин поинтересовался у Федорова, не стыдно ли ему за это. Эксперт, в свою очередь, заявил, что представители украинского руководства являются "нормальными людьми", которых следует уважать, поскольку они попросту делают свою работу. Ведущий "Места встречи" за это решил словестно врезать бывшему работнику МИД прямо в студии.

"Можно, я вас попрошу о личной услуге? Больше этих людей Мишами, Васями и так далее, не называть", – сказал Норкин.



Федоров пообещал, что больше так поступать не будет.

Ранее Андрей Норкин поиздевался над Веркой Сердючкой, которая обратилась с призывом "гнать москалей".