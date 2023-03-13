Плевок в лицо: звезду "Уральских пельменей" унизили прямо на сцене

Плевок в лицо: звезду "Уральских пельменей" унизили прямо на сцене
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выступление пошло не по плану

После скандального ухода из "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова стала сниматься в театре. Звезда принимает участие в комедийных спектаклях, которые пользуются большой популярностью у зрителей.

Во время недавнего показа "Отдам бывшего в хорошие руки", в котором она играет вместе с Романом Богдановым, произошел скандальный инцидент. На поклоне артистка вместе с коллегами стала благодарить публику, держа других актеров за руки. Затем ее партнер отходит в сторону, беред расположенную в качестве реквизита бутылку с водой, набирает в рот и плюет Михалковой в лицо.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что такое поведение Богданова стало для артистки неожиданным. Она взрогнула от удивления и закричала.

Фото: соцсети

Неизвестно, было ли это творческой задумкой или попыткой коллеги опозорить артистку перед публикой. Сама Юлия никак не отреагировала на произошедшее.

Бывшую звезду "Уральских пельменей" Михалкову коллеги часто обвиняли в заносчивости. По их словам, ее всегда больше беспокоила внешность, чем судьба коллектива. Многие отзываются о ней в резком ключе, признаваясь, что после ухода из шоу она навсегда вычеркнула всех остальных артистов из своей жизни.

При этом в соцсетях Юлия очень популярна. Ее откровенные снимки регулярно производят фурор.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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