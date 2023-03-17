Появилось откровенное фото актрисы из "Ворониных" в момент экстаза

Звезда скинула одежду в публичном месте

Артистка Екатерина Волкова, которая прославилась после выхода на экраны сериала "Воронины", редко появляется на публике в откровенном виде. При этом показывать себя без одежды она не стесняется – в 41 год знаменитость выглядит отлично, поскольку внимательно следит за своей фигурой.

Недавно на просторах Сети опубликовали снимок актрисы "Ворониных", на котором она предстала в момент экстаза – такие ощущения у нее вызвал отдых на Мальдивах. Звезда рассказала, что получает невероятное удовольствие, поскольку влюбилась в острова "каждой клеточкой своего естества". На курорте ей хочется постоянно показывать свою женственность, поэтому она решила запечатлеть себя в более пикантном образе, чем обычно.

На снимке Волкова предстала в черном бикини, которое прикрывало прозрачный вязанный комплект из юбки и топа. Актриса прислонилась к пальме, выставив напоказ подтянутый живот, ноги и бедра.

"Тут как будто всегда на первом свидании. Нереальные ощущения!", – написала звезда.

На отдых Екатерина Волкова приехала вместе с супругом Андреем Карповым. Вероятно, отдых на Мальдивах привнес в их интимные отношения новые впечатления, на которые и намекнула артистка своей публикацией.

Ранее появилось откровенное фото Алены Водонаевой, которая похвасталась своей гладкой промежностью.